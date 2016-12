Stellvertretender Studioleiter

Nach seiner Handwerkslehre machte Beck auf dem so genannten 2. Bildungsweg das Fachabitur und studierte danach Sozialwesen in Siegen und Dortmund. Den Weg zum WDR fand Klaus Beck als Musiker und freier Autor, unter anderem für den Hörfunk.



Seit 1989 ist Beck Redakteur beim Westdeutschen Rundfunk. Vom Kabelpilotprojekt in Dortmund, Anfang der 1980er-Jahre der Beginn des regionalen Fernsehangebotes des WDR, wechselte er als Redakteur und Moderator zur Lokalzeit Südwestfalen und später zur Lokalzeit Ruhr. 1997 übernahm er die Leitung der Fernsehredaktion im Studio Wuppertal. 2000 wurde er Fernsehchef im Studio Dortmund, 2006 Leiter des WDR-Studios in Duisburg.

Klaus Beck ist verheiratet und Vater einer Tochter. Im Team des WDR-Studios Bielefeld mitarbeiten zu dürfen, schreibt er, " das ist für mich eine ganz besondere Aufgabe. Als geborener Lipper freue ich mich darauf, neue Kontakte zu knüpfen und in Ostwestfalen-Lippe meine Heimat journalistisch wiederzuentdecken ".