Digitalradio - Angebote: Radio erleben

Zahlreiche Zusatzinformationen überträgt der WDR via DAB+ auf sogenannten Slides, die Hörerinnen und Hörer auf dem Farb-Display ihres Digitalradios sehen können. Die Slides funktionieren wie eine Diashow, die bebilderte Informationen bietet: welcher Moderator gerade spricht, welcher Interpret den Musiktitel singt, der gerade zu hören ist, wie das Wetter morgen wird. Die kurzen Informationen sind mit Grafiken und Bildern illustriert und bieten zum Beispiel die Cover zu den gespielten Musiktiteln oder Informationen zur Verkehrslage. Natürlich werden Sie auch ständig mit den aktuellen Nachrichtenschlagzeilen versorgt, selbst wenn Sie die Radionachrichten verpasst haben. DAB+ empfangen Sie ohne Internetanschluss, einfach über Antenne.

Digitale Verbreitungswege

Neben UKW verbreitet der WDR seine Programme auf digitalen Verbreitungswegen. Dazu gehören die Ausstrahlung im Internet, über den digitalen Satelliten (DVB-S), das digitale Kabel DVB-C und über Antenne in DAB+ (Digital Audio Broadcasting).

Jede dieser digitalen Empfangsmöglichkeiten hat ihren speziellen Wert. Zu Hause können Sie beispielsweise über Satellit (DVB-S) Radioprogramme hören - und zwar mit gutem Klang. Wir bieten immer wieder Konzerte und Hörspiele in Dolby Surround an. Per Internet können Sie zu Hause und unterwegs nicht nur Ihre Lieblingsprogramme hören, sondern erhalten ein Komplettpaket an Informationen und Aktionen Ihres Lieblingssenders auf der jeweiligen Website. Wenn Sie vor allem nur hören und einige Begleitinformationen erhalten wollen, empfehlen wir Ihnen unseren Digitalradio Demonstator im Netz.

Der Digitalradio Demonstator zeigt Ihnen, was Radiohören mit einem Digitalradio über DAB+ bietet: Sie können mit einem Digitalradio hören und sehen. Neben dem Radioprogramm empfangen Sie Zusatzdienste wie programmbegleitende Bilder und Textinformationen. So erfahren Sie jederzeit, wie das Wetter wird, die neuesten Stauinformationen auf den Straßen oder welcher Musiktitel gerade läuft.

Webradio

Alle WDR Programme werden auch im Internet gestreamt, so dass Sie mit einem Internetradio, aber auch am Computer jederzeit Radio hören können. Im Webradio gibt es auch weitere Zusatzangebote.

DAB+

Digitales Radio können Sie nicht nur über Internet, Satellit oder Kabel empfangen, sondern auch per Antenne über den Verbreitungsweg DAB+. DAB bedeutet Digital Audio Broadcasting, auf Deutsch: Digitales Hör- und Radioprogramm. Anders als bei UKW empfangen Sie auf dem digitalen Weg die Programme störungsfreier. Das + bedeutet eine Weiterentwicklung des ersten DAB Standards mit einem neuen Audiocodec und zusätzlichen Serviceangeboten, wie zum Beispiel den programmbegleitenden Bildern sowie einem elektronischen Programmführer.



Sie können mit DAB+ also Radio hören und sehen.