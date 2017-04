"Es ist unser Ehrgeiz, dass die Zuschauer die Fragen mit setzen"

Wenn Nordrhein-Westfalen am 14. Mai einen neuen Landtag wählt, dann wird dies bundesweit besonders aufmerksam verfolgt. Der WDR berichtet umfassend und hintergründig über Themen und Protagonisten der Wahl, so dass sich Bürgerinnen und Bürger selbst eine Meinung bilden können. Um das umfangreiche Programm vorzustellen, lud der WDR am Montag, den 24. April, Medienvertreter zu einem Pressegespräch mit Sonia Seymour Mikich (Chefredakteurin Fernsehen), Gabi Ludwig (Chefredakteurin Landesprogramme Fernsehen), Jona Teichmann (Chefredakteurin Landesprogramme Hörfunk) und Julia Lüke (Programmbereich Internet) in die Regie D2 im Düsseldorfer Funkhaus ein.

Ein innovatives und besonders aufwendiges Online-Projekt ist der WDR-Kandidatencheck "Ihre Wahl" (kandidatencheck.wdr.de). In vier Minuten langen, standardisierten Videos präsentieren sich knapp 1000 Kandidatinnen und Kandidaten. Erstmals können sich nun die Bürger in NRW die Kandidaten in ihrem jeweiligen Wahlkreis ansehen und ihre Aussagen miteinander vergleichen. Projektleiterin Julia Lüke ist sehr zufrieden und hebt das positive Feedback hervor: "Das Ganze war ein Experiment. Wir wollten schauen: Wollen die Politiker das machen, und kann der WDR so ein Großprojekt stemmen? Und das kann er."