Die regionalen Vorentscheide sind ja am 23.09. in Hürth im Feierabendhaus (Region Süd), am 30.09. in Bielefeld im Ringlokschuppen (Region Nord), am 7.10. in Bochum im Audimax (Region Ost) und am 14.10. in Duisburg im Landschaftspark Duisburg Nord (Region West). Die Regionen ergeben sich aus den Regierungsbezirken, die wir nach Nord, Ost, West und Süd sortiert haben.

Mit dabei bei den Vorentscheiden ist natürlich auch unsere prominente Jury mit Giovanni Zarrella, Natalie Horler von Cascada, Jane Comerford – Lead-Sängerin der Country-Band Texas Lightning und unser Bass-Sänger aus dem WDR-Rundfunkchor Rolf Schmitz-Malburg. Und die Moderation übernimmt Cosmo-Moderatorin Marwa Eldessouky.