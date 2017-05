Genau so stellte man sich in der goldenen Fernsehära einen Showmaster vor: Wim Thoelke war seriös, freundlich und gebildet. Und obwohl er das Gesicht von zwei der erfolgreichsten Shows des deutschen Fernsehens war, blieb er angenehm allürenfrei und rückte nicht sich, sondern stets seine Kandidaten und Gäste in den Mittelpunkt.