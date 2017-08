Auch über seine Krankheit sprach der Künstler offen. Anfang 2008 wurde bei Patrick Swayze Bauspeicheldrüsenkrebs festgestellt. Danach lebte er noch knapp 18 Monate. In dieser Zeit schrieb er, unterstützt von seiner Frau, die Autobiografie "The Time of My Life". Auch an der TV -Serie "The Beast" schrieb er mit.