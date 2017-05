Auch wenn sie sich später ein paar Jahre jünger macht: Marie Magdalene Dietrich wird am 27.12.1901 in Berlin geboren. Sie studiert Musik in Weimar, spielt Geige - doch ihre eigentliche Leidenschaft gilt dem Kino und Theater. Mit Anfang 20 nimmt sie den Künstlernamen Marlene an und bekommt die ersten kleineren Rollen in Berliner Revues und Varietés.