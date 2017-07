In den 80ern fing "The Hoff" auch mit dem Singen an und landete seinen größten Erfolg 1989 mit "Looking vor Freedom". Unvergesslich und mit Gänsehautfaktor, wie er das Lied live in der Silvesternacht dieses historischen Jahres vor der Berliner Mauer performte. Zum Jahreswechsel 2015 wiederholte er seinen Auftritt in Berlin.