Schon mit zehn Jahren ist Tim Maria Franz Elstner das erste Mal im Radio zu hören: Er spricht im Südwestfunk die Hauptrolle in der Hörspielversion von "Bambi", weitere Sprecherrollen folgen. Da ist es nicht ganz so schlimm, dass er in der 13. Klasse ohne Abitur von der Schule abgeht. Denn die Kontakte zum SWF sind gut, und so arbeitet er dort parallel zu seinem Volontariat bei den "Badischen Neuesten Nachrichten" in der Hörspielredaktion.