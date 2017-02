Rosenmontagszüge mit Kamelle, Strüßjer und 360-Grad-Livestream

Lkw-Verbote und Warnung vor "Anscheinswaffen"

Aufgrund der erhöhten Terrorgefahr in Deutschland ist die Polizei im Straßenkarneval und bei den Großveranstaltungen besonders präsent. In Köln dürfen an Rosenmontag keine Lastwagen über 7,5 Tonnen in die Innenstadt fahren. Auch Düsseldorf hat ein Lkw-Fahrverbot für Rosenmontag verhängt. In beiden Städten will die Polizei zudem Beamte mit Maschinenpistolen einsetzen. Es gebe zwar keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung, aber ein abstraktes Sicherheitsrisiko. Den Cowboys, Sheriffs und Kostüm-Polizisten rät das Landeskriminalamt, täuschend echte Spielzeugwaffen zu Hause zu lassen.