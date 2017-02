Video starten, abbrechen mit Escape

Video: Gardetanzsport - DM in Lohmar

In Lohmar findet dieses Jahr die Deutsche Meisterschaft im Gardetanzsport statt. 44 Vereine mit insgesamt 800 Teilnehmern starten in der Jabachhalle und präsentieren ihre rund drei Minuten langen Tänze. Dabei achten die Juroren genau auf den Aufmarsch, die Kostüme oder die Exaktheit der Bewegungen. Am Ende ist klar: Der Gardetanzsport ist mehr als nur Karneval. | video