Helau und Alaaf: Die Jecken starten morgen in die neue Session

Jecke, fette Partys auch in Bonn und Aachen

Rund 2.000 Jecke werden vor dem alten Rathaus in Bonn erwartet. Unter dem Motto "Loss mer fiere un studiere" lädt der Festausschuss Bonner Karneval ab 10.30 Uhr zur großen Party ein. Die Kanone wird natürlich pünktlich um 11.11 Uhr abgefeuert. Mit den Böllerschüssen läutet Bonn traditionell die neue Session ein.

Ab 10.11 Uhr treffen sich am Holzgraben in Aachen die oecher Jecke anlässlich des Europäischen Jahres des Kulturerbes 2018 passend unter dem Motto "Os Kultur es ieschte Wahl - met et Mönster än d’r Karneval".

Mehr Sicherheitspersonal und Straßenbarrieren

Viele Sicherheitsmaßnahmen