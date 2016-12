Bekenntnis zur Demokratie

Insgesamt haben die Konzilsväter über 2.500 Themenanträge zu entscheiden. Die letztlich 16 Konzilsschriften werden von den Bischöfen mit überwältigender Mehrheit angenommen. Das Zweite Vatikanische Konzil holt den Priester vom Sockel auf Menschenhöhe, das gemeine Volk darf ihm bei der nunmehr volkssprachlichen Liturgie in die Augen schauen.

Zudem anerkennt die Kurie die Trennung von Staat und Kirche sowie erstmals ausdrücklich Demokratie, Meinungs- und Religionsfreiheit. Die Bibel steht wieder im Zentrum des Glaubens, der Antisemitismus, der den Juden eine Erbschuld am Tode Christi zusprach, hat ein Ende. Die katholische Kirche, die sich zudem der evangelischen wieder annähert, bekennt sich erstmals zur Mitschuld am Genozid an Millionen Juden.