Washington, 22. Januar 1917: Im Sitzungssaal des Kapitols tritt um 13.00 Uhr US -Präsident Woodrow Wilson an das Rednerpult. Der Anlass dafür ist schrecklich. In Europa herrscht im 30. Monat Krieg. Millionen Menschen sind bereits gestorben - in Schlachten bei Verdun, an der Somme, an der Ostfront. Ein Ende des Grauens ist nicht in Sicht.