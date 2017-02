Den Liberalismus habe er mit der Muttermilch eingesaugt, sagt der am 16. Februar 1917 im westfälischen Hagen geborene Weyer. Sein Vater ist Anwalt und während der Weimarer Republik Mitglied der Demokratischen Partei. Das hindert Weyer allerdings nicht, 1937 als Student in die NSDAP einzutreten und bis 1945 Mitglied zu bleiben. Er studiert Jura und Volkswirtschaft an den Universitäten Bonn, Jena und München. Nach Kriegsende wirkt sich seine Zugehörigkeit zur Nazi-Partei nicht negativ auf seine Karriere aus: 1946 wird Weyer in Hagen für acht Jahre Syndikus des Einzelhandelsverbandes Südwestfalen.

Zwei Mal die Koalitionen gewechselt

Bereits 1945 schließt sich Weyer den Liberalen an. Im Jahr darauf wird er Landesvorsitzender der Jungdemokraten in NRW, ab 1950 ist er stellvertretender und ab 1956 für 16 Jahre Landesvorsitzender der FDP. Zum ersten Mal macht Weyer bundesweit Schlagzeilen, als er - Wiederaufbauminister im Kabinett von CDU -Ministerpräsident Karl Arnold - 1956 die Koalition wechselt. Nach dem Sturz Arnolds wird er Finanzminister und stellvertretender Ministerpräsident im Kabinett von Fritz Steinhoff ( SPD ).

Zehn Jahre später tauscht Weyer erneut die CDU gegen die SPD als Koalitionspartner aus. Als Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident in einer neuen CDU-FDP-Koalition lässt er seinen Regierungschef Franz Meyers im Stich und bildet mit Heinz Kühn die zweite sozialliberale Koalition in NRW.