Der Film ist harter Stoff. Das "Time Magazine" hat den Disney-Film "Bambi" auf seine Liste der 25 schlimmsten Horrorfilme gesetzt. Denn er zeigt eine der traurigsten Szenen der Filmgeschichte. Der kleine Hirsch Bambi trabt verzweifelt durch den Schnee und ruft nach seiner toten Mutter, die von Jägern erschossen wurde. " Du brauchst auf deine Mutter nicht mehr zu warten. Die Jäger haben sie. Du musst jetzt tapfer sein ", sagt sein Vater zu ihm, der große König des Waldes. Viele Kinder verlassen die Kinosäle tränenüberströmt, erinnern sich jahrelang an den frühen Schock.

"Bambi" ist anders als die Disneyfilme vor ihm. " In Bambi blieben die Tränen unvergessen. Trotz viel Humor, Schönheit und Verzauberung kann auch eine ganze Lebenszeit die Erinnerung an den Schuss nicht auslöschen, der Bambis Mutter tötete und das Gefühl der Qual, das wir mit dem einsamen, kleinen Hirsch teilten. … Realität und Wahrhaftigkeit sind die Stärken der Story und der Hauptgrund, warum Bambi ein so anderer Film wurde ", schreiben Ollie Johnston und Frank Thomas in ihrem Buch "Walt Disney’s Bambi. The Story and the Film."

Zu sehen sind die Jäger nie, stehen aber in diesem Film für das Böse schlechthin. In den USA protestieren die Jagdverbände. Die Weltpremiere am 8. August 1942 wird vorsichtshalber vom US-Bundesstaat Maine nach London verlegt. Trotz Jägerprotesten und vielen Kindertränen wird der Film ein großer Erfolg und mehrere Male wiederaufgeführt, zuletzt 1993.

Die Rehe in "Schneewittchen" erinnern an Mehlsäcke

Bereits 1937 bringt Walt Disney mit "Schneewittchen" seinen ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm ins Kino. Eigentlich soll "Bambi" als zweiter Film direkt danach folgen. Doch die Vorarbeiten für den Film sind so aufwendig, dass sie sich über sieben Jahre hinziehen. "Pinoccio" (1940), "Fantasia" (1940) und "Dumbo" (1941) werden schließlich zuerst veröffentlicht.