Unterhändler der Regierungen haben allerdings die Marschroute zum angepeilten Aktionsplan abgesteckt. Um peinliche Konfrontationen und Gesichtsverluste zu vermeiden, teilen sie den Gipfel in zwei Veranstaltungen: das "World Children's Forum", bei dem die jungen Delegierten unter sich sind, und die UN-Vollversammlung, zu der Kinder nur begrenzt Zugang haben. Der zehnjährige Marian findet das zunächst ganz okay. In seinen Arbeitsgruppen trifft er Kinder aus Kenia und den Philippinen, die über Lebensumstände erzählen, von denen er bislang keine Ahnung hatte.

Kinderdelegierte erheben konkrete Forderungen

" Einer unserer Slogans war: Sagt, was ihr denkt ", berichtet Marian Brehmer 15 Jahre später. " Das ist ja die Stärke von Kindern: Intuitiv zu handeln und den Mund aufzumachen - anders, als das Politiker tun würden. Wir haben uns sofort super verstanden ." Damals beschäftigt den Jungen aus Deutschland vor allem, dass etwa Jay und Eric auf den Philippinen nicht zur Schule gehen können. Denn wie rund jedes zehnte Kind weltweit müssen die beiden Brüder in ihrem Land arbeiten, statt lernen zu dürfen. Mädchen werden noch massiver benachteiligt und müssen sich oft prostituieren, um überleben zu können.

Die Gemeinschaft der jungen UN-Delegierten wird sich schnell einig. Nach drei Tagen liegt ihre Erklärung "We, the children" mit konkreten Forderungen für den Aktionsplan vor. Die Hauptpunkte: mehr Bildung, weniger Kinderarbeit, bessere Gesundheitsversorgung. " Was danach kam, war ein abgekartetes Spiel ", erinnert sich Mariam Brehmer, der heute als Journalist im Nahen und Mittleren Osten arbeitet. Sein nüchternes Fazit des Weltkindergipfels: " Das Ganze war vor allem symbolisch ."

Politroutine überrollt Engagement der Kinder