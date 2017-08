Da hatte Brian Epstein seinen Boys – wie er sie nannte – bereits ein bürgerliches Outfit verpasst: Einheitskleidung mit Anzug, Schlips und Kragen statt speckigen Lederjacken.

Epsteins zermürbendes Versteckspiel

Ab Mitte der 1960er-Jahre leidet Epstein. Die Musik der "fab four" wird immer komplexer. Sie treten kaum mehr auf – das beschränkt Epsteins Einfluss. Und seine Homosexualität quält ihn, sie wird in England zu jener Zeit noch strafrechtlich verfolgt. Er ist Gefangener eines zermürbenden Versteckspiels, dem John Lennon sogar einen Song widmet: "You've got to hide your love away".

Dieses Leben erträgt Brian Epstein mit Alkohol, Drogen und Beruhigungstabletten. Eine dieser Mixturen bringt ihn im Schlaf um. "Eine große Lücke tat sich auf", sagt George Harrison. " Wir wussten nichts über unsere persönlichen Geschäfte und Finanzen. Er hatte sich um alles gekümmert. Jetzt herrschte das Chaos. "

Es folgen wirtschaftliche Rückschläge, die Plattenfirma der Band geht pleite. Die Beatles trennen sich 1970 – auch weil sie sich nicht auf einen neuen Manager einigen können. Ob die Band mit ihm an der Seite länger zusammengeblieben wäre, bleibt Spekulation. Aber: Ohne Brian Epstein hätte es sie mit diesem Erfolg wahrscheinlich nie gegeben.