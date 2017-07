Nach und nach kommt die Kartoffel in den deutschen Küchen an. Vor allem in der Zeit der Industrialisierung gilt sie als preiswertes Nahrungsmittel für die Arbeiter. " Diese stärkehaltige Kartoffel ist das prädestinierte Nahrungsmittel für kraftraubende, industrielle Tätigkeit. Wir haben um 1900 in der Bevölkerung einen Kartoffelkonsum von fast einem Kilogramm pro Tag und Kopf ", sagt Zissow.

Inzwischen ist der Verbrauch in Deutschland zurückgegangen: auf rund 60 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Andere essen viel mehr: Zum Beispiel die Russen als Spitzenreiter mit 250 Kilogramm pro Kopf und Jahr.