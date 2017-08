Dortmund-Offenbach und retour

Für Dortmund geht es nach dem Europapokal-Erfolg nur noch bergab. Als Held 1971 die Schwarz-Gelben verlässt und erneut in Offenbach anheuert, hat er bereits seine Trainer-Ausbildung mit Abschlussnote "sehr gut" beendet. 204 Spiele bestreitet er für die Kickers, bevor ihn Dortmunds neuer Trainer Otto Rehhagel 1977 zurück zum BVB holt. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Offenbacher Zeiten und " Rehhagel hat sich halt erinnert, dass er auch einen älteren Spieler gebrauchen kann ", erzählt Siggi Held.

Nach zwei weiteren Saisons und nun insgesamt 230 Einsätzen für die Borussen sagt Held 1979 in Dortmund endgültig tschüss. Beim Zweitligisten Preußen Münster will er seine aktive Karriere ausklingen lassen. Doch dann macht Bundesliga-Aufsteiger Bayer Uerdingen ihm ein verlockendes Angebot und der inzwischen 37-Jährige hängt noch einmal zwei Spielzeiten in der obersten Liga dran – zuletzt in der Position des Liberos. Die Jahre in Dortmund aber, sagt Held, " waren die schönste Zeit meiner Laufbahn ."

Erste Trainer-Station in Schalke

Direkt nach Ende seiner Spielerkarriere erhält er den ersten Trainerjob. Sein alter BVB-Teamkollege Rudi Assauer ist Manager bei Zweitligist Schalke 04 geworden und holt ihn 1981 zum Erzrivalen nach Gelsenkirchen. " Das ist jetzt rückblickend halt ein schwarzer Fleck auf meiner Weste ", bekennt Held. " Aber es war für mich eben die Chance, im Trainergeschäft Fuß zu fassen ." Gleich im ersten Jahr führt die BVB-Ikone die zuvor abgestiegenen Schalker zurück in die Bundesliga.