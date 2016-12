Wer um die Erde reist, kann einen ganzen Tag gewinnen. Oder auch verlieren. Wohl niemand hat dies eindringlicher geschildert als Jules Verne. In seinem Roman "In 80 Tagen um die Welt" (1873) geht es um die Wette eines englischen Gentleman-Globetrotters namens Phileas Fogg, den Erdball in einer bestimmten Zeitspanne umrunden zu können.

Als Fogg nach London zurückkommt, glaubt er seine Wette verloren zu haben. Aber sein getreuer Diener und Reisebegleiter klärt ihn auf: "Sie haben sich um einen Tag geirrt, wir sind 24 Stunden zu früh angekommen."

Das Thema lässt Verne nicht mehr los. " Es ist offensichtlich, dass sich das Problem des verlorenen oder gewonnenen Tages, je nach der eingeschlagenen Richtung, und damit auch die Datumsänderung, an irgendeinem Punkt des Globus ereignen muss ", vermerkt der Autor in einer Rede vor der Französischen Gesellschaft für Geographie kurz nach Erscheinen des Romans. " Aber an welchem? Das ist die Frage, die es zu lösen gilt. "

Der Zeitenwechsel

Eine Antwort folgt gut zehn Jahre später - immerhin ist sie vor allem auch für die Schifffahrt von zentraler Bedeutung. Auf einer Konferenz in Washington wird der Längengrad durch Greenwich als Nullmeridian festgelegt.