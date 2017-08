"Es ist ein Job wie jeder andere" , sagt US-Schauspieler Robert Mitchum über seinen Beruf. "Einer der größten Filmstars, die je gelebt haben, war Rin-Tin-Tin. Und das war eine Hündin. Also so schwer kann es dann wohl doch nicht sein." Lässig und lakonisch ist auch sein Darstellungsstil. An den Rand der Drehbuchseiten notiert er oft: "NAR". Das steht für "No Acting Required" ("Kein Spiel erforderlich").

Auch wenn Robert Charles Durman Mitchum cool und entspannt wirkt - in seinem Leben macht er eine Menge durch. Geboren wird er am 6. August 1917 in Bridgeport an der US -Ostküste. "Mit zwölf Jahren lief mein Vater von zu Hause weg und fuhr auf Güterzügen durchs Land. Vor allem wegen der Weltwirtschaftskrise 1929" , erzählt später sein Sohn Chris. Robert Mitchum landet bei seiner Schwester in New York. Mit 14 Jahren wird er dort von der Highschool geschmissen und tingelt weiter durch die USA .

Zwangsarbeit in Georgia

"Ich war 15, als sie mich in Georgia aufgriffen und in Ketten legten" , erinnert sich Mitchum. Als angeblich Asozialer wird er zu 180 Tagen Zwangsarbeit verurteilt. Nach sieben Tagen gelingt ihm die Flucht. Er schlägt sich zu seiner Mutter in Delaware durch. "Im Winter war es so kalt, dass die Tür der Außentoilette zugefroren war. Da dachte ich mir, woanders ist es vielleicht doch schöner. So kam ich nach Kalifornien."