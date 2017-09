Doch der seit 1868 geltende 14. Zusatzartikel der US -Verfassung, wonach die Rechte von US -Bürgern nicht beschnitten werden dürfen, ist umstritten. "Diese soziale Revolution" , so Wissenschaftler Berg, "war für den amerikanischen Süden, also die Verlierer des Bürgerkriegs, inakzeptabel." Ende der 1870er-Jahre habe sich "ein System der amerikanischen Apartheid" durchgesetzt, das im Volksmund "Jim Crow" genannt worden sei.

Minderwertigkeitsgefühl erzeugt

Der Oberste Gerichtshof urteilt 1896, dass gegen eine sogenannte Rassentrennung nichts einzuwenden sei, solange die getrennten öffentlichen Einrichtungen gleichwertig seien. Das sei jedoch nie der Fall gewesen, sagt Professor Berg. "Gerade im Bildungswesen zeigte sich, dass die Südstaaten in Schulen für weiße Kinder sehr viel mehr investierten." Die dort tätigen Lehrer seien viel besser ausgebildet gewesen, als jene an schwarzen Schulen.

Erst am 17. Mai 1954 erklärt der Oberste Gerichtshof getrennte Schulen für Weiße und Schwarze für illegal. "Weil Rassentrennung in schwarzen Kindern ein Minderwertigkeitsgefühl erzeuge, so die Begründung, und sie daher ihr Potenzial nicht entfalten könnten" , erklärt Berg. "Das sei ein Verstoß gegen das Gleichheitsgebot der amerikanischen Verfassung."

"Angemessene Geschwindigkeit"

Wann der gefasste Beschluss wirksam werden soll, bleibt allerdings offen. Die Richter sprechen von einer "angemessenen Geschwindigkeit" . Die Südstaaten lassen sich deshalb viel Zeit. Besonders in Little Rock ist der Rassismus besonders ausgeprägt. Erst im September 1957 wagen es neun afroamerikanische Schüler, ihr Recht einzufordern.

Nach zwei vergeblichen Versuchen, die Central High School zu betreten, müssen sie jedoch zu Hause bleiben und abwarten. Sie erhalten Drohanrufe und Interviewanfragen. Während dessen liefert sich Gouverneur Faubus einen Schlagabtausch mit der Justiz.

Präsident schickt Soldaten