Dieter Baumann holt in Barcelona Gold im 5.000-m-Lauf

Heike Henkel krönt ihre Karriere in Barcelona mit der Hochsprung-Goldmedaille – nur Minuten, nachdem Langstreckler Dieter Baumann überraschend den 5.000-Meter-Lauf gewonnen hat. Auch die Sportler aus der früheren DDR sorgen dafür, dass es Edelmetall für Deutschland hagelt. Das Küken der Mannschaft kommt aus Ost-Berlin und heißt Franziska van Almsick. Mit insgesamt vier Medaillen steigt die 14-jährige "Franzi" damals zum ersten Sportstar des vereinten Deutschland auf.

US -" Dream Team " auf Mission Gold