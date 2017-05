Angeblich älteste Nationalhymne der Welt

"Het Wilhelmus" gilt heute als älteste Nationalhymne der Welt, was die Einheit von Musik und Text angeht. Zum offiziellen Staatslied wird es allerdings erst auf Umwegen gekürt: Als im 19. Jahrhundert die Idee eines Musikstücks für staatstragende Ereignisse in Mode kommt, kann es sich im belgisch-niederländischen Königreich nicht durchsetzen: Den katholischen Belgiern ist es zu protestantisch und zu eng mit den Oraniern verbunden. Mittels eines Wettbewerbs wird das Lied "Wem niederländisches Blut in den Adern fließt" zur Hymne ausgewählt.

Bis sich 1877 der österreichische Komponist Eduard Kremser noch einmal "Het Wilhelmus" vornimmt und aus dem munteren Soldatenlied eine getragene Melodie macht. "Die entsprach nach dem damaligen Zeitgeschmack dem Duktus einer Nationalhymne", sagt Driessen. "Het Wilhelmus" findet viele neue Fans, unter anderem Königin Wilhelmina, auf deren Wunsch die niederländische Regierung das Lied am 10. Mai 1932 zur Nationalhymne erklärt. Seitdem gibt es immer wieder Versuche, eine modernere Hymne zu etablieren – aber bislang ohne Erfolg.

