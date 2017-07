Je mehr Geld ins Spiel kommt, umso flächendeckender und raffinierter kommt Doping zum Einsatz - und alle machen mit: Athleten, Trainer, Funktionäre und Sportpolitiker. Bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul wird der umfassende Betrug vor aller Welt offenkundig: Als Ben Johnson das 100-Meter-Finale in der Fabel-Rekordzeit von 9,79 Sekunden gewinnt, ist er vollgepumpt mit Anabolika, wie der anschließende Dopingtest beweist.

Stiftungsurkunde in Bonn unterzeichnet

Das Internationale Olympische Komitee muss handeln, um die Glaubwürdigkeit des Sports nicht vollends zu ramponieren. Der Sprinterkönig wird disqualifiziert und 1993 als Wiederholungstäter lebenslang gesperrt. Doch es vergehen weitere sechs Jahre, bis auf IOC -Initiative die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA gegründet wird. Auf nationaler Ebene sollen unabhängige Einrichtungen die Umsetzung der von der WADA festgelegten Richtlinien übernehmen.

Angeführt von Bundesinnenminister Otto Schily unterzeichnen Vertreter aus Sport und Politik am 15. Juli 2002 in Bonn die Stiftungsurkunde der Nationalen Anti-Doping-Agentur NADA . " Ihre Aufgabe ist es, den Kampf gegen Doping zu koordinieren sowie Wettkämpfe und Trainings zu kontrollieren. Außerdem kümmert sich die Agentur um Forschung und Aufklärungsarbeit in Schulen und Vereinen ", meldet die Tagesschau.

Harsche Kritik an NADA-Tätigkeit

Finanziell soll die Stiftung von Bund, Sportverbänden und Privatwirtschaft getragen werden. Damit unterscheidet sich die Nada von anderen nationalen Agenturen, deren Finanzierung meist allein in staatlicher Hand liegt. Namhafte Dopinggegner wie der Freiburger Molekularbiologe Werner Franke kritisierten massiv die Beteiligung der Sportverbände an der NADA, da von ihnen kein glaubhaftes Vorgehen zu erwarten sei. Wörtlich erklärt Franke: " Vom Sport gewählte Kontrolleure sind doch in sich selbst korrupt .“

Eine erste Bestandsaufnahme nach rund fünf Jahren offenbart tatsächlich gravierende Mängel. Experten beurteilen die NADA als ineffektiv, konzeptionslos, personell schlecht ausgestattet und chronisch unterfinanziert. " 1,8 Millionen Euro im Jahr sind zu wenig, die Kontrollen kosten schon eine halbe Million Euro" , räumt der damalige NADA-Vorsitzende Armin Baumert im WDR ein. " Wenn wir Kontrollen intelligenter gestalten wollen, brauchen wir im Ansatz das Doppelte .“

Die weiteren Aussichten: Düster

Doch am Geldmangel der Dopingbekämpfer ändert sich nichts – im Gegenteil: Ein Großsponsor nach dem anderen verabschiedet sich aus der NADA-Förderung. Als letzte namhafte Firma streicht Adidas seinen Beitrag in Höhe von 300.000 Euro ersatzlos. Die alte olympische Devise "schneller, höher, weiter" verspricht mehr Werbeeffekte als "Alles geben – nichts nehmen", wie das Motto der NADA lautet. Positive Dopingbefunde beschädigen im Zweifel nur die eigene Marke.