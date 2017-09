Allgegenwärtig verfolgt der blonde Tod Elisabeths Weg in die Einsamkeit, ihre Flucht vor der Wiener Hof-Etikette, vor der eigenen Familie und am Ende vor sich selbst. Aus Liebe macht er schließlich einen italienischen Hilfsarbeiter zu seinem Werkzeug. Mit einer Dreikantfeile versetzt der Anarchist Luigi Lucheni im September 1898 der Kaiserin in Genf den tödlichen Stich.

Libretto vom " Cats "-Übersetzer

Der Tod und sein Attentäter sind neben Elisabeth von Österreich die Protagonisten des Musicals, das am 3. September 1992 in Wien uraufgeführt wird. Bereits 1932 war das legendenträchtiges Schicksal der Kaiserin als romantisch verklärte Operette "Sissy" in Wien auf die Bühne gekommen. Das Singspiel liefert die unrealistische, verkitschte Vorlage für die "Sissi"-Filme mit Romy Schneider in den 50er-Jahren.