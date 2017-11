Für eine gute Geschichte braucht man nur eine schillernde, zerrissene Figur. Einen Boxer zum Beispiel, einen gewaltbereiten Taxifahrer, oder Gangster aus dem Mafia-Millieu. Davon ist der Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Martin Scorsese überzeugt. " Wenn du eine starke Figur hast mit Konflikten, am besten besessen, vielleicht ein bisschen paranoid, dann kannst du daraus das Drehbuch und eine ganze Welt entwickeln ", sagt er einmal.

Scorseses Meisterschaft besteht darin, diese Grundlage in eindringliche, emotional aufgeladene Bilder zu transportieren. " Er hatte vor allen Dingen eben tolle Bilder im Kopf ", erinnert sich sein langjähriger deutscher Kameramann Michael Ballhaus. " Und das war das Faszinierende an ihm – wenn ein Regisseur mit Bildern etwas erzählen will. Und das habe ich dann eben in die Wirklichkeit übersetzt ."

Regisseur statt Priester

Geboren wird Scorsese am 17. November 1942 als Sohn sizilianischer Einwanderer in New York City. Groß wird er im Viertel der italienischen Einwanderer, "Little Italy". Als Kind ist er eher kränklich, vom Fenster aus kann er angeblich beobachten, wie sich unten auf der Straße die Gangster bekriegen. Ursprünglich will Scorsese nach Abschluss der Jesuitenschule Priester werden. Doch dann überlegt er es sich anders und studiert ab 1960 Film an der New York University. Hier bekommt er später eine Anstellung als Dozent und unterrichtet unter anderem Oliver Stone und Jonathan Kaplan. In Kalifornien freundet er sich mit George Lukas, Francis Ford Coppola und Steven Spielberg an.