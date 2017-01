Der Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer ist im Herbst 1977 von Terroristen der Rote Armee Fraktion entführt worden. Drei Beamte des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und der Fahrer sind tot und Schleyer verschwunden.

Die Entführer drängen auf die Freilassung von elf Häftlingen der Baader-Meinhof-Bande. Und der evangelische Pastor Martin Niemöller soll sie auf ihrem Flug in die Freiheit begleiten. " In der Funktion öffentlicher Kontrolle und Garantie für das Leben ... sollen die Gefangenen - wie wir vorschlagen würden - von Payot, dem Generalsekretär der Internationalen Föderation für Menschenrechte bei der UN , und Pfarrer Niemöller begleitet werden. Wir bitten sie, sich in dieser Funktion dafür einzusetzen, dass die Gefangenen dort, wo sie hinwollen, lebend ankommen ", schreiben die Entführer in einem Brief an die Bundesregierung.

Wer ist Martin Niemöller, ein Rentner, fast 86 Jahre alt, den die Terroristen für moralisch integer halten?