Bis 1935 dreht die Stilikone Dietrich fünf weitere Filme mit ihrem Mentor; dann trennen sich ihre Wege. Nicht nur vor der Kamera verdreht Marlene allen den Kopf. Mit Sternberg, Gary Cooper und Maurice Chevalier hat sie ebenso Liebesbeziehungen wie mit Erich Maria Remarque, James Stewart und vor allem Jean Gabin. Affären mit Frauen nicht ausgeschlossen. Die Nationalsozialisten setzen alles daran, die glamouröse Diva zurückzuholen, doch die Dietrich denkt nicht dran. Sie wird amerikanische Staatsbürgerin und zieht als singende Truppenbetreuerin für die US Army gegen die Nazis in den Krieg.

Als gefeierte Sängerin neu erfunden

Marlene Dietrich 1970 in London