Das Foto entsteht am Ende des Zweiten Weltkriegs: Die US -Kriegsberichterstatterin Lee Miller wäscht sich in der Badewanne von Adolf Hitlers Münchner Wohnung. Ihre Armeeuniform liegt auf einem Stuhl, daneben stehen ihre Stiefel. Das Bild hat ihr Kollege Dave E. Scherman aufgenommen. Nur einen Tag zuvor hat Lee Miller im gerade befreiten KZ Dachau fotografiert: die als Duschräume getarnten Gaskammern, die im Lager gestapelte Kleidung, die nackten Toten.

Geboren wird Lee Miller am 23. April 1907 in Poughkeepsie, etwa 80 Meilen nördlich von New York. Ihre Eltern, ein Ingenieur und eine Hausfrau, leben hinter einer biederen Fassade heimlich Nonkonformität: Beide haben Affären. Als Siebenjährige wird Lee von einem Bekannten der Familie missbraucht. Über ihre Vergewaltigung wird sie ihr Leben lang nicht sprechen.

Vom Fotomodell zur Reporterin

1927 wird Lee Miller in New York auf der Straße von Condé Nast als Fotomodell entdeckt. Er verlegt unter anderem die Modezeitschrift "Vogue" und macht Lee zum Star. Zwei Jahre später reist sie nach Paris, dort will sie für US -Fotograf Man Ray arbeiten. Sie wird auch seine Geliebte und sein bevorzugtes Motiv. Später bewegt sie sich unter den Surrealisten: Georges Bataille, Michel Leiris, Paul Eluard, Max Ernst. Picasso porträtiert sie, Jean Cocteau dreht seinen ersten Film über sie.

1939 geht Lee nach England und lebt mit dem Maler Roland Penrose in einem alten Farmhaus. David E. Scherman, Fotograf für das Life-Magazin, lebt drei Jahre mit ihnen zusammen: "Die beiden waren sehr frei, sehr emanzipiert, ihrer Zeit weit voraus. Für Eifersucht keinen Platz." Als die Deutschen ab 1940 London bombardieren, fotografiert und schreibt Lee darüber für die "Vogue".

Tote Soldaten, KZ-Leichen, zerbombte Städte