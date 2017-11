So happy Fischer ist, dass sein Traum vom Nationaltrikot doch noch wahr wurde, von "end" kann damals keine Rede sein – im Gegenteil. Sieben Monate später, bei seinem zweiten Länderspiel, gelingt dem nach Gerd Müller besten Stürmer der Bundesliga das tollste seiner an unvergesslichen Toren reichen Karriere.

Vorlage von "Flankengott" Abramczyk

Am 16. November 1977 tritt die DFB-Elf in Stuttgart zum Freundschaftsspiel gegen die Schweiz an. Ganz vorn lauert wieder Klaus Fischer auf die Flanken seines Schalker Teamkollegen Rüdiger Abramczyk. In der 60. Minute, es steht bereits 3:1, gerät der ARD -Kommentator bei einen erneuten Angriff der Deutschen aus dem Häuschen: " Abramczyk – sehr schöne Flanke – Fischer! Einmalig! Ein schöneres Tor kann man nicht mehr schießen! Sa-gen-haft !"

Mit dem Rücken zum Tor, waagerecht in der Luft liegend, nimmt Fischer den von rechts heranfliegenden Ball an und knallt ihn aus sechs Metern unhaltbar ins Gehäuse der Schweizer. " Mr. Fallrückzieher" hat wieder zugeschlagen. Die Zuschauer der "ARD Sportschau" wählen Klaus Fischers Treffer erst zum "Tor des Monats", dann zum "Tor des Jahres", "Tor des Jahrzehnts" und später schließlich, mit großem Vorsprung, zum überragenden "Tor des 20. Jahrhunderts".

Karriere-Knick durch Bundesliga-Skandal

Den Fallrückzieher, die spektakulärste Art des Toreschießens, habe er schon als kleiner Junge geübt, erzählt der 1949 im Bayerischen Wald geborene Fischer: " Als Kinder haben wir auf der Wiese alles probiert. Das alles Entscheidende ist, die Angst zu überwinden, und Timing beim Absprung - und dann gehört auch Glück dazu .“ Wäre es aber nach dem Deutschen Fußball-Bund gegangen, dann hätte Fischer nie die Chance bekommen, seine Torjäger-Qualitäten auch in der Nationalmannschaft unter Beweis zu stellen.

1971 gehört Fischer nämlich zu den Mittätern des großen Bestechungsskandals in der Bundesliga. 2.300 Mark pro Mann kassiert Schalke 04 damals von Arminia Bielefeld, damit die abstiegsbedrohten Arminen mit 1:0 gewinnen. Die Schiebung fliegt auf und Fischer kommt, obwohl er lange leugnet und einen Meineid ablegt, mit einer Geldstrafe und einer Saison Sperre davon. Im Nationalteam soll er allerdings zeitlebens nicht spielen dürfen. Erst 1977, nach Fürsprache von Franz Beckenbauer, Berti Vogts und dem "Bomber der Nation" Gerd Müller lassen sich die DFB-Gewaltigen umstimmen.

Sechstes "Tor des Monats" mit 53