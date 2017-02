Zu dessen Enttäuschung weigert man sich in Wien sogar, eine Dampfmaschine in England zu kaufen; sie muss in Österreich gebaut werden. Währenddessen reist Ressel nach Paris, um dort sein Patent zu Geld zu machen. Die Probefahrt eines kleinen Bootes mit "Propeller", wie Ressel seine Schraube nennt, verläuft erfolgreich. Doch der geschäftlich naive Erfinder hat versäumt, sich vor der Vorführung vertraglich abzusichern. Ein verhängnisvoller Fehler, denn die französischen Unternehmer verlieren ganz plötzlich das Interesse an Ressels patentierter Schiffsschraube.

Unverschuldete Blamage bei Probefahrt

Im Frühjahr 1829 läuft in Triest Ressels kleiner Schraubendampfer "Civetta" ("Kauz") vom Stapel. Den Propeller hat der Erfinder nun erstmals im Heck montieren lassen. Nachdem endlich die in Österreich gefertigte Dampfmaschine eingetroffen ist, kann die "Civetta" am 21. Oktober 1829 zur ersten Probefahrt auslaufen. Sie endet bereits nach knapp 900 Metern, als ein Druckrohr der Dampfmaschine "made in Austria" platzt. Ressels Finanziers steigen aus dem Projekt aus und Kontrahent Morgan nutzt die Blamage, um jede weitere Erprobung der tadellos arbeitenden Schiffsschraube als angeblich zu gefährlich verbieten zu lassen.

Verbittert und ruiniert zieht sich Josef Ressel auf sein Forstamt zurück. Mehrere Ingenieure in England und Frankreich reichen in den folgenden Jahren Patente ein, die auf Ressels Arbeiten beruhen. Als erstes schraubengetriebenes Handelsschiff nimmt im Winter 1837 die englische "Novelty" mit Propellern des Erfinders John Ericsson den Dienst auf. Josef Ressel bleibt die ihm gebührende Anerkennung zeitlebens verwehrt. Erst sechs Jahre nach seinem Tod 1857 würdigt die Technische Universität Wien seine Leistung mit einem Denkmal.

