John Williams, der am 8. Februar 1932 in Flushing im US -Bundesstaat New York geboren wird, wächst mit Musik auf. Sein Vater ist Jazz-Schlagzeuger. " Unser Nachbarsjunge hatte eine Trompete ", erinnert sich Williams. Um ihn auf dem Klavier begleiten zu können, habe er auf einem Blatt die Noten für die Trompete einen Halbton höher notiert. " Als das wirklich funktionierte, schien es wie ein Wunder für mich. " Musik zu verändern und zu arrangieren, sei für ihn eine der prägendsten Erfahrungen als junger Musiker gewesen.

"Leitmotivtechnik" bindet Zuschauer