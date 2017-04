Nach dem Gewinn des spanischen Pokals 1978 erklärt Cruyff überraschend seinen Rücktritt vom aktiven Fußball. Ein Jahr später ist er wieder da, diesmal als hoch dotierte Zugnummer in der US -Profiliga. 1981 kehrt er zu Ajax Amsterdam heim und holt sofort zwei Meistertitel und den Pokal. Als man ihm dennoch einen neuen Vertrag verweigert, rächt sich Cruyff mit einem Wechsel zum Erzrivalen Feyenoord Rotterdam. Nachdem er auch dort die Saison 83/84 mit Meisterschaft und Pokal gekrönt hat, beendet der 37-Jährige endgültig seine Laufbahn.

Lehrmeister aller großen Trainer

Ohne je einen Trainerlehrgang absolviert zu haben, setzt Johan Cruyff das Titelsammeln als Coach von Ajax Amsterdam und FC Barcelona fort. Von 1985 bis 1996 führt der Vordenker des modernen Fußballs "seine" beiden Clubs zu insgesamt elf nationalen und internationalen Titelgewinnen. Sein gelehrigster Schüler in Barcelona heißt Pep Guardiola. "J ohan hat alle großen Trainer nach ihm geprägt ", sagt der spätere Meistermacher. " Von ihm haben wir uns alle etwas abgeschaut, ich selber genauso wie ein Capello, ein Sacchi oder ein Mourinho. Einfach jeder. "

Ein Engagement als niederländischer Nationaltrainer scheitert an den Bedingungen des nicht gerade pflegeleichten Weltstars: " Ich möchte gern Teamchef sein für eine WM, weil das sehr kurz ist. Aber Teamchef sein, mit höchstens einem Spiel im Monat, das möchte ich überhaupt nicht. " So übernimmt der Holländer nach seinem Abschied von Barcelona 1996 diverse Beratertätigkeiten und widmet sich den von ihm gegründeten Fußballschulen sowie seiner "Universität", in der Ex-Profis zu Managern ausgebildet werden. Am 24. März 2016 stirbt Europas Fußballer des Jahrhunderts im Alter von 68 Jahren an Lungenkrebs.

