Schreiben, inszenieren, spielen

In Paris verfasst Molière seine rund 30 Komödien, in denen sämtliche menschlichen Schwächen und die Sitten der Hofgesellschaft kritisiert werden. Er stellt seinen "bösen" Helden immer "gute" Figuren gegenüber, sodass seine Stücke trotz aller Polemik zu Klassikern werden. Molière schreibt nicht nur, er inszeniert auch und spielt meistens die Hauptrollen selbst.

Jedes Mal, wenn ein Stück Skandale auslöst oder Molière angegriffen wird, schützt Ludwig XIV. seinen Komödiendichter. Nach der Aufregung um die "Schule der Frauen" gibt er ihm eine Pension. Als nach der Hochzeit mit Armande Bejart, der jüngeren Schwester von Jugendfreundin Madeleine, behauptet wird, Molière habe seine eigene Tochter geheiratet, übernimmt der Sonnenkönig die Patenschaft des ersten Sohnes.

Geplatzte Vene

Auch in seinem letzten Werk, "Der eingebildete Kranke", spielt Molière die Hauptrolle. Bei der vierten Vorstellung in Paris ist er jedoch selbst krank. Er überlebt seinen Auftritt am 17. Februar 1673 nur um wenige Minuten. In den Annalen des Theater heißt es: " Am selben Tag starb Monsieur de Molière gegen zehn Uhr abends in seiner Wohnung Rue de Richelieu, nachdem er schon stark durch Schnupfen und Bronchitis ermüdet die Rolle des eingebildeten Kranken gespielt hatte ." Durch den heftigen Husten sei eine Vene im Körper geplatzt.

Stand: 15.01.2017, 00:00