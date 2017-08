Zwei Entdecker, aber nur ein Nobelpreis

Mitte des 18. Jahrhunderts findet der Schiffarzt James Lind durch Versuche mit Matrosen heraus, dass unter anderem der Verzehr von Zitrusfrüchten Skorbut verhindert. Kapitän James Cook vertraut Linds Entdeckung. Auf seiner Reise in die Südsee versorgt er seine Mannschaft mit Zitrussaft, Sauerkraut und bei Landgängen mit Obst und Gemüse. Als Cook nach drei Jahren wieder in England eintrifft, hat er nicht einen Mann durch Skorbut verloren.

Die Isolierung von Vitamin C aber gelingt erst im 20. Jahrhundert. In Pittsburgh gewinnt der US -Biochemiker Charles Glen King aus Zitronensaft ein farbloses, kristallines und saures Pulver. 1932 publiziert er seine Entdeckung in den USA . Zwei Wochen später veröffentlicht der Mediziner Albert Szent-Györgyi in Ungarn ebenfalls die Isolierung von Vitamin C, dem er bereits seit fünf Jahren auf der Spur war. 1937 wird Szent-Györgyi für diese Leistung mit dem Nobelpreis geehrt; der Amerikaner King geht leer aus.

Kein Nutzen durch Überdosierung

Vitamin C ist an zahlreichen Stoffwechselvorgängen beteiligt. So unterstützt es den Aufbau von Bindegewebe, verbessert die Eisenaufnahme im Darm und wird als Radikalfänger und Antioxidans gerühmt. Lauter gute Eigenschaften, die sich die Pharmaindustrie zu Nutze macht, um Vitamin C als Wunderwaffe zur Stärkung der Immunabwehr anzupreisen – unnötigerweise, sagt der Bonner Ernährungsphysiologe Peter Stehle: " Wir haben sehr viele Gemüsesorten, Zitrusfrüchte und auch heimische Obstarten mit hohem Vitamin-C-Gehalt. "