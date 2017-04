Destruktiv und unzuverlässig

Ursprünglich ist der Sänger kein Draufgänger. Geboren wird Iggy Pop am 21. April 1947 als James Newell "Jim" Osterberg in Ann Arbor im US -Bundesstaat Michigan. Er beschreibt sich als kränkliches, schüchternes Kind mit Asthma. Mit 15 Jahren beginnt Osterberg, Musik zu machen - Blues, Hardrock, Avantgarde. Doch er will mehr als Cover-Versionen spielen. Zu diesem Zweck erfindet er mit Anfang 20 die Kunstfigur Iggy.

Exzessiv geht es bei Iggy Pop nicht nur auf der Bühne zu. Er konsumiert neben Alkohol und Nikotin auch Drogen wie Kokain und Heroin. Bekannt sind seine Zerstörungsorgien in Hotels. Das wirkt sich auch auf sein Privatleben aus. Er sei nie ein guter Sohn gewesen, sagt der Musiker 2016 dem "Zeit-Magazin". "Ich war auch als Ehemann und Vater eine Niete." Er sei nie solide, verlässlich oder einfach nur anwesend gewesen. "Ich hatte immer zu viel mit mir selbst zu tun, um für andere da sein zu können."

Kreativ und unermüdlich