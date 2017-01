Das Telefon neu erfinden

Auf der Macworld folgt diese Ankündigung einer raffinierten Dramaturgie. Gleich drei neue Produkte kündigt Jobs seinem Publikum an: " ein Breitband-iPod, der sich durch Berührung steuern lässt, das zweite ist ein revolutionäres Mobiltelefon. Und das dritte ist ein bahnbrechendes Online-Kommunikationsgerät ." Das Publikum jubelt, als die angeblichen drei neuen Produkte abwechselnd auf einer Kinoleinwand erscheinen. Doch dann lässt der Apple-Chef die Bombe platzen: Nicht drei Geräte sind es, die das können, sondern eins. Für Musik, Telefonie und Internet, in der Größe eines Taschenrechners. " Heute ", so Jobs, " hat Apple das Telefon neu erfunden ."

Das iPhone der ersten Generation hat ein 3,5 Zoll-Multitouch-Display, ein Flash-Laufwerk mit acht Gigabyte, einen USB -Adapter und einen Kopfhörer-Minianschluss. Die Bildschirmanzeige lässt sich scrollen und drehen, die Tastatur ist nicht mehr Teil der Hardware, sondern wird auf Wunsch auf dem Touchscreen angezeigt. Für Apple ist das iPhone der Einstieg in den Handymarkt. Nach seiner Einführung in den USA verkauft es sich in den ersten 100 Tagen rund eine Million Mal.

Einflussreichste Erfindung aller Zeiten?

Im November 2007 kommt das iPhone auch nach Deutschland. Eine Minute nach Mitternacht startet der Verkauf, von vielen in den Schlangen vor den Geschäften sehnsüchtig erwartet. Die Presse ist zunächst skeptisch. Zu langsam sei das iPhone, und mit knapp 400 Euro und einem damit verbundenen Zweijahresvertrag bei der deutschen Telekom auch viel zu teuer – eher ein Produkt der Nische als des Massenmarkts. Die Kunden sehen das anders: Am ersten Verkaufstag wandern in Deutschland bereits 10.000 Produkte über die Ladentheke.

Heute nutzt jeder vierte Mensch auf der Erde ein Smartphone – in Deutschland ist es jeder zweite. Auch wenn die Mehrzahl davon inzwischen nicht von Apple, sondern von Samsung stammen, so hat doch das kalifornische Unternehmen mit Sitz in Cupertino, wie von Jobs prophezeit, den Boom ausgelöst. Das Time Magazine wählt das iPhone deshalb bereits 2007 zur " Erfindung des Jahres ". Und neun Jahre später zur " einflussreichsten Erfindung aller Zeiten ".

Programmtipps:

Auf WDR 2 können Sie den Stichtag immer gegen 9.40 Uhr hören. Wiederholung: von Montag bis Samstag um 18.40 Uhr. Der Stichtag ist nach der Ausstrahlung als Podcast abrufbar.

Stichtag am 10.01.2017: Vor 100 Jahren: Todestag von Buffalo Bill