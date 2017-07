Am Morgen erst hat Kane die hübsche und um einiges jüngere Quäkerin Amy geheiratet. Den Marshal-Stern hat er abgelegt, nun will er mit seiner Frau in ein neues Leben aufbrechen. Da erfährt er, dass der skrupellose Gangster Frank Miller mit dem Mittagszug zurückkehren wird. Kane hat ihn einst ins Gefängnis gebracht, fühlt sich nun für seine Stadt verantwortlich – und bleibt. Amy aber lehnt jede Gewalt strikt ab und droht ihrem Mann, die Stadt mit dem Zug um zwölf Uhr mittags zu verlassen.

Oscar für einen gebrochenen Helden

In körnigem Schwarz-Weiß gedreht, verkörpert Gary Cooper in "Zwölf Uhr mittags" (High Noon) die Gewissensqualen des aufrechten Marshals. Die 21-jährige Grace Kelly steht als Amy in ihrem ersten großen Film vor der Kamera. Der gerade 50 gewordene Cooper ist bei Drehbeginn deutlich angeschlagen; gesundheitliche und Eheprobleme machen ihm zu schaffen. All das lässt Cooper in die Rolle des gebrochenen, unfreiwilligen Helden Will Kane einfließen. Es ist eine der besten Leistungen seiner Karriere, für die er den Oscar als bester Hauptdarsteller erhält.