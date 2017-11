Das Gebäude der Sorbonne beherbergt hauptsächlich noch drei von dreizehn Pariser Universitäten: Paris I, Paris III und Paris IV. So diskussionsfreudig wie an deutschen Universitäten geht es allerdings nicht zu. " In Frankreich wird viel mehr frontal unterrichtet ", sagt Lisa Schimmelpfennig. " Alle klappen am Anfang der Vorlesungen und Seminare ihre Laptops auf und fangen an wie wild zu tippen ", erinnert sie sich.

Weltmarke Sorbonne

" Die Attraktivität der Sorbonne ist bis heute ungebrochen: Wir haben eine enorm hohe Anzahl an ausländischen Studierenden ", sagt Jürgen Ritte, Kulturwissenschaftler und Professor an der Sorbonne Nouvelle. Der Name zieht sie an, wie eine Weltmarke. " Das ist wie bei Coca-Cola: Die Sorbonne ist weltweit ein Name ", sagt Ritte.

Auch viele Prominente haben im Laufe der Jahrhunderte an der Sorbonne studiert, darunter Meister Eckhardt, Denis Diderot, Marie Curie und Deutsche wie die Schauspielerin Ina Weisse oder der Journalist Peter Scholl-Latour. Deswegen ist die Universität bis heute so begehrt: Viele Studierende wollen sich in die Liste ihrer berühmten Vorgänger einreihen.

Selbst andere Länder – wie das Emirat Abu Dhabi – versuchen, vom Glanz der Sorbonne zu profitieren. 2006 nimmt dort eine Zweigstelle der Sorbonne den Betrieb auf, eine sogenannte Offshore-Universität. Viele Studiengänge und Lernmethoden sind die gleichen wie in Paris. Und auch die Studienabschlüsse sind französische.