Gleichwertige Arbeit finden die Kumpels nur schwer mitten in der ersten Wirtschaftskrise der Bundesrepublik. Zudem gehören die meisten Gewerbegrundstücke den Grubenbesitzern, die ihre Brachen nicht an andere Industriebetriebe abgeben wollen. Als Ford zu Beginn der 60er Jahre eine Fabrik für 7.000 Beschäftigte bauen will, kann der Autobauer weder in Herten, Unna, Dortmund oder Hamm ein Grundstück kaufen.

Milliardenförderung für die Kohle

Mit ihrer Bodensperre vergraulen die Ruhrbarone auch VW und Schering. Opel in Bochum findet zu wenige Nachahmer. Aber wie soll ohne neue Industrie der Strukturwandel gelingen?

Zwischen 1958 und 1967 pumpt der Staat rund 16,7 Milliarden Mark Hilfe in den Steinkohlebergbau, 400 Millionen Mark kommen zusätzlich vom Land NRW. Der Bund zahlt unter anderem Zuschüsse an die Rentenkasse, fördert Abfindungen, zahlt Feierschichten. Am 15. Februar 1967 kommt eine weitere Förderung hinzu: Der Bundestag verabschiedet das "Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei der Stilllegung von Steinkohlenbergwerken".

Versuch das kranke Revier zu heilen

Es erregt kein großes Aufsehen, kommt aber der Industrie noch ein Stück entgegen. Zechengrundstücke können nun ohne Gewerbe-, Vermögens-, und Umsatzsteuer den Besitzer wechseln. Es ist ein weiterer Versuch, das kranke Revier mit Steuervorteilen zu heilen. Unternehmen, Politik und Gewerkschaften wollen retten, was nicht mehr zu retten ist. Vergebens, 2018 wird der letzte Schacht schließen.