" Was ich bin, sind meine Filme ", hat der Regisseur Werner Herzog einmal gesagt. Wenn das stimmt, ist er ein Wahnsinniger, ein Berserker. Seine Helden, das sind Figuren wie Fitzcarraldo, der musikbesessene Unternehmer, der von einem Opernhaus im Dschungel träumt. Oder der tyrannische Don Lope de Aguirre, der eine Expedition in das Amazonasgebiet führt, auf der Suche nach Eldorado.

Herzogs Filme sind dabei beides: bildschöne Expeditionen in exotische Regionen der Erde und ein unheilvolles Erkunden der menschlichen Seele.

Krach am Filmset

Seine Filmteams bringt er immer wieder an die Grenzen. Am extremsten ist das wohl bei "Fitzcarraldo" geschehen, dem Film, der ihm 1982 weltweit Ruhm einbringt. Um Kautschuk zu transportieren, lässt Fitzcarraldo im Film einen Flussdampfer über einen Bergrücken schleppen. Inszeniert ist das Geschehen wie in einem Dokumentarfilm. " Tatsächlich vor laufender Kamera ein Schiff über einen Berg zu ziehen, um zu zeigen, wie anstrengend das ist – das muss man sich erst mal trauen ", sagt der Kölner Filmkritiker Uwe Mies.