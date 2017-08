Vom Regieassistenten zum Schauspieler

Dabei kommt Walter Giller, geboren am 23. August 1927 in Recklinghausen, auf Umwegen zur Schauspielerei. Als 16-jähriger Flakhelfer gerät er 1943 in Kriegsgefangenschaft und beginnt nach seiner Rückkehr ein Medizinstudium. " Ich wollte Arzt werden, wie mein Vater - der war Kinderarzt ", erinnert sich Giller in der NDR -Sendung "Klassik à la carte". Doch dann zieht es ihn zum Theater.

Bei den Hamburger Kammerspielen arbeitet er hinter der Bühne, als Beleuchter und Regieassistent. " Ich war Tag und Nacht im Theater und so kam es, dass ich eigentlich alle Stücke auswendig kannte. Wenn kleinere Rollen nicht besetzt werden konnten, bin ich eingesprungen ", sagt er.

Traumpaar der Wirtschaftswunderzeit