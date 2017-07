Camilla trinkt Whisky und raucht wie ein Schlot

Camilla Rosemary Shand wird am 17. Juli 1947 in London geboren. Ihre Familie ist adlig und wohlhabend. Glücklich sei ihre Kindheit gewesen, sagt Camilla einmal. Sie besucht Internate in der Schweiz und in Frankreich, und 1965 beginnt ihre erste Ballsaison. Statt Champagner trinkt sie Whisky – und raucht wie ein Schlot. Schon damals wird über ihr Äußeres geredet. " Sie sieht aus, als habe man sie rückwärts durch einen Busch gezogen ", lästert eine Reporterin einmal.

Bei einem Polospiel trifft sie 1970 das erste Mal auf Charles. Und der ist begeistert von ihrem herben Charme. Der Legende nach soll Camilla zum Prinzen von Wales gesagt haben, dass bereits ihre Urgroßmutter die Mätresse seines Ur-Urgroßvaters Edward VII. gewesen sei. Ob man diese Tradition nicht fortsetzen wolle?

" Charles war auf diesen Frontalangriff beim Polomatch nicht vorbereitet. Die Mädchen trugen Hermès-Schals und Gucci-Slipper. Alles knickste und verbeugte sich vor ihm. Camilla war so etwas völlig egal, und Charles sank dahin ", erklärt Christopher Wilson, der mehrere Bestseller über die Royal Family geschrieben hat.

Was wäre, wenn Charles und Camilla gleich geheiratet hätten?

Zwei Jahre sind beide ein Paar. Dann sticht Prinz Charles für mehrere Monate mit der Royal Navy in See. Camilla hält eine Hochzeit mit dem Thronfolger für unrealistisch – und heiratet 1973 einen Freund von Charles, Andrew Parker-Bowles.