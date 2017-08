Das Mikrofon ist versteckt, als am 3. August 1922 der New Yorker Sender "WGY" das erste Hörspiel der Radiogeschichte live ausstrahlt: Die Schauspieler sollen nicht irritiert werden. Gesendet wird eine Adaption des Theaterstücks "Der Wolf" von Eugene Walter. Einen Mitschnitt des historischen Ereignisses gibt es nicht, dafür über 2.000 Fanbriefe.

Die neue Kunstform, die ohne äußere Bilder auskommt, fasziniert. "Diese Freiheit der Imagination, die bietet einem kein anderes Medium" , sagt Hör- und Schauspieler Uwe Friedrichsen. "Es ist so, dass die Fantasie ihre Flügel ausbreitet und hinfliegt, wohn sie eben will." Jeder Hörer habe die Chance auf seine eigene Interpretation.

Deutschland zieht nach

Im Oktober 1924 wird das erste für das deutsche Radio geschriebene Hörspiel in Frankfurt am Main auf Welle 124 ausgestrahlt. Es stammt von Hans Fläsch und beschäftigt sich mit Zauberei auf dem Sender: "Meine Damen und Herren, sehen Sie fest, ganz fest in Ihren Apparat. Ich zähle bis drei - und auf drei sehen mich alle!" Das Experiment kommt nicht gut an: "Was soll der Unsinn, denkt so mancher braver Bürger. Und die Frage ist berechtigt" , heißt es in der Kritik der "Radioumschau".

Bisher sei das Radio nur Ausdrucksmittel bestehender Kunstformen gewesen. "Aber wäre es nicht möglich, mit dem Radio künstlerische Wirkung zu erzielen, die weder das Theater noch das Konzert noch das Kino zuwege bringen?"

Massenpanik in den USA

Namhafte Autoren der 1920er Jahre - wie Erich Kästner, Walter Bauer und Eduard Reinacher - entdecken das Hörspiel und erreichen damit ein Millionenpublikum. Diese Entwicklung endet Anfang der 1930er Jahre: Die Nationalsozialisten lassen das Hörspiel in Unterhaltung und Propaganda untergehen.