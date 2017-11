Der Krieg zwischen Rauchern und Nichtrauchern ist niemand anderem zu verdanken als Christoph Kolumbus. Als er im Herbst 1492 als erster Europäer auf Kuba landet, schickt er seine Crewmitglieder Luis de Torres und Rodrigo de Jerez auf Erkundungstour. " Auf ihrem Weg ins Innere des Landes trafen meine beiden Männer viele Eingeborene, … Männer und Frauen, welche ein verkohltes und ausgehöhltes Stück Holz in den Händen hielten und dazu Kräuter, um diese darin zu verrauchen ", schreibt Kolumbus.

Dieser Logbucheintrag stammt vom 6. November 1492 und ist die erste schriftliche Erwähnung des Rauchens, eines jahrhundertealten indianischen Brauchs. Kolumbus' Späher Rodrigo de Jerez ist von diesem Ritual so angetan, dass er das Rauchen heimlich nach Europa exportiert – und sich zum ersten Mal mit verständnislosen Nichtrauchern anlegt.

Haben Raucher einen Pakt mit dem Teufel geschlossen?

In seiner Heimatstadt schließt sich Rodrigo in das letzte Zimmer am Ende des Hauses ein. Er raucht viel. Bis ihn eines Tages seine Frau überrascht und zutiefst erschrickt. Ihr Mann muss, weil er Rauch ausstößt, wohl einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Seine Frau macht, was alle guten Frauen in Spanien damals machen: Sie eilt zur heiligen Inquisition und zeigt ihren Mann an.