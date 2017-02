Sehr schnell nach Kriegsende waren sich die Verantwortlichen in Dortmund einig: Wir wollen unsere Westfalenhalle wiederhaben. 1925 war an gleicher Stelle die erste Westfalenhalle eingeweiht und als Königin unter Europas Sportarenen gefeiert worden. " Neben diesem fabelhaften Bauwerk ", schreibt damals in Brüssel der Chefredakteur von "Les Sports", "hat Köln eine Fabrik, Brüssel eine Garage und Paris eine Bahnhofshalle ."

Tausende sterben bei Bombenangriff

Die alte Westfalenhalle ist Schauplatz legendärer Radrennen, Boxkämpfe und Reitturniere - bis die Nazis sie vereinnahmen. Nach dem Beginn des Krieges errichtet die Wehrmacht in der Halle und auf dem umliegenden Gelände ein Lager für 10.000 Kriegsgefangene. 1944 legt ein Bombenangriff die Halle mit ihrer einzigartigen Holzkuppel-Konstruktion in Schutt und Asche; tausende Gefangene werden dabei getötet.

" In weitblickender Einmütigkeit aller Verantwortlichen ", so lobt die Dortmunder Presse, nimmt die Stadt 1949 den Wiederaufbau in Angriff. Dank einer kühnen, neuen Konstruktionstechnik überspannt eine Kuppel aus 1.680 Tonnen Stahl die 118 Meter lange und 98 Meter breite Halle. Knapp 16.000 Zuschauer finden in der als "Arena der Sensationen" beworbenen Westfalenhalle Platz, ohne dass Pfeiler ihre Sicht behindern.

