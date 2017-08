Eigentlich ist es klar: Elvis Presley, der King of Rock and Roll, ist tot. Er stirbt am 16. August 1977 in Memphis im US -Bundesstaat Tennesse. Doch so einfach ist es nicht - wenigstens für Verschwörungstheoretiker. Denn der Tod der Musiklegende ist gleichzeitig die Geburt eines modernen Mythos.