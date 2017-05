Es geht um ein Stück Karton aus dem Jahre 1895, 79 mal 59 Zentimeter gross, darauf einige Gramm Pastellfarbe. "Der Schrei" des Malers Edvard Munch wird am 2. Mai 2012 versteigert. Die Auktion bei Sotheby's an der Upper East Side in New York ist spannend wie ein Krimi.

" Ich nenne es das Prinzip: Ich-will-es-haben-bevor-ein-Anderer-es bekommt. Es ist der Jäger-und-Sammler-Drang. Ich will der Eigentümer dieses Meisterwerk sein – und gönne es dem Anderen nicht ", erklärt Philipp Herzog von Württemberg, Geschäftsführer von Sotheby's Deutschland.

Das Bild eines gemalten Schreis

Das Gemälde des Norwegers Edvard Munch zeigt eine bleiche Gestalt auf einer Brücke, die Hände an den kahlen Schädel gepresst, den Mund weit aufgerissen.

Es ist das Bild eines gemalten Schreis, ein Bild über die Angst, ein Meisterwerk. " Weil es so elementar ist, so reduziert. Es zeigt ein menschliches Wesen mit einem extrem emotionalen Appell an uns ", erklärt Nils Ohlsen von der Nationalgalerie Oslo.

Vier Versionen hat Munch zwischen 1893 und 1910 gemalt. Das Bild bei Sotheby's gehört der norwegischen Reederfamilie Olsen, ehemaligen Nachbarn des Künstlers.

" Am Ende geht es nicht um Geld, sondern um ein Gefühl "

Am 2. Mai 2012 in New York lässt das Bild Millionensummen an Geld durch den Raum fliegen. Bei 80 Millionen Dollar gerät der Prozess ins Stocken. Von den anfangs sieben Interessenten sind noch zwei im Rennen. Beide bieten am Telefon, vertreten durch Mitarbeiter des Auktionshauses. "E in guter Auktionator – wie damals unser Starauktionator Tobias Meier – erkennt, dass der Kunde über sein Limit hinausgeht. Und das ist das Schöne: Am Ende geht es nicht um Geld, sondern um ein Gefühl ", sagt von Württemberg.

Leisten können sich dieses Gefühl nur ganz wenige.

Beim "Schrei" kommt der erlösende Schlag mit dem Hammer nach zwölf Minuten purer Anspannung. Der Endpreis beträgt 119,9 Millionen Dollar, damals rund 91 Millionen Euro. Es ist der höchste Preis, der je für ein Kunstwerk auf einer öffentlichen Auktion erzielt wurde. Es heisst, Meistbietender sei der New Yorker Investor Leon Black gewesen.